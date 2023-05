Polícia Civil apreende homicida em Fátima do Sul e apreende arma do crime em menos de 48 horas após o fato

A Polícia Civil, por meio da 1ª DP de Fátima do Sul, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Fátima do Sul, atendendo a representação da Polícia Civil em desfavor de J.R.F.C. de 39 anos de idade. Logo após efetuar 4 disparos com arma de fogo em desfavor da vítima, que está internada em estado grave, o autor se escondeu na cidade de Dourados-MS.

O crime ocorreu no sábado a noite, dia 06/05, quando o autor juntamente com um comparsa, foi cobrar uma suposta dívida de drogas da vítima e desferiu diversos disparos de arma de fogo. As investigações iniciaram logo após o fato, e uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª DP de Fátima do Sul percorreu diversas localidades da cidade de Dourados e também de Fátima do Sul, fechando o cerco do investigado.

Dessa forma, percebendo que não havia outra alternativa que não fosse se entregar, nas primeiras horas da noite desta segunda-feira, 08/05, o autor se apresentou na 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, onde foi dado o cumprimento ao mandado de prisão, bem como foi apreendida a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 32 com 4 munições intactas. J.R.F.C encontra-se detido na cadeia pública de Fátima do Sul, e está a disposição da justiça.

A Polícia Civil destaca a importância de denúncias e do apoio da população com informações que colaboram para a prisão de criminosos. As buscas pelo comparsa do crime continuam. Qualquer informação sobre o paradeiro dele é de extrema valia e pode ser repassada para a 1ª Delegacia de Fátima do Sul pelo telefone:(67) 3467-1157.