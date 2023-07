Polícia Civil apreende veículo furtado e indicia receptadora em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Furto e Roubo de Veículos (DEFURV), recebeu informações de que um veículo Fiat/Strada furtado estaria dentro de uma residência no Bairro Albuquerque, na cidade de Campo Grande-MS, na última quarta-feira, 06/07. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e, ao observarem pelas frestas do portão, constataram a presença de um veículo Fiat/Strada de mesma cor e modelo do veículo furtado no interior da casa em questão.

A equipe entrou na residência e encontrou a suposta proprietária e quando questionada sobre o veículo, ela informou que este pertencia a seu filho e sua nora, que residiam ali, mas não estavam presentes no momento. A mulher ressaltou que o carro dela era um GM/Onix, que estava na residência, o que foi confirmado por seu funcionário.

Após a constatação da presença do veículo, foi realizada a perícia e o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da DEFURV. Durante a busca no quarto do casal suspeito que supostamente seriam proprietários do automóvel, foi encontrada uma pequena quantidade de pasta-base de cocaína, que também foi apreendida.

Os suspeitos foram identificados durante as diligências e ambos foram intimados para prestar depoimento. Apenas a mulher compareceu na Delegacia e confessou ter adquirido o veículo sem realizar qualquer verificação da placa ou outros sinais identificadores.

Ela destacou que pagou apenas R$15.000,00 pelo veículo, que, de acordo com a tabela FIPE, está avaliado em aproximadamente R$90.000,00 e diante disso, a mulher foi indiciada e responderá pelo crime de receptação dolosa. A equipe policial continua diligenciando para verificar a procedência da versão da indiciada e também para apurar a autoria do furto.