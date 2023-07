Polícia Civil apresenta resultado de campanha de arrecadação de ração animal e cobertores

A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) finalizou nesta terça-feira, 25/07, a primeira fase do projeto criado em 2023, denominado “Empresa Amiga dos Bichos”, cujo propósito é concretizar parcerias com a iniciativa privada no sentido de arrecadar ração animal para ajudar aqueles que mais precisam. Ao final do período foram arrecadados aproximadamente 700 kg de ração animal (cães e gatos) cuja destinação será feita para ONGs parceiras e protetores independentes que auxiliam a Unidade Policial, concedendo lares temporários, promovendo doações de animais resgatados pela Delegacia e vinculados aos inquéritos policiais instaurados.

Além disso, concomitantemente a este projeto, foi realizada a campanha “Aqueça com amor”, objetivando arrecadar roupas, cobertores, caminhas e outros acessórios afins, para amenizar o frio e aquecer os animais. Foram coletados 125 itens diversos, que serão também destinados a alguns parceiros.

A Polícia Civil agradece a participação de todos os que colaboraram e reafirma que seguirá trabalhando firme para garantir proteção e amparo aos animais.

Vale ressaltar que maltratar animais de qualquer espécie é crime, punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos (no caso de cães e gatos) e de 3 meses a 1 ano (no caso de outros animais), sem prejuízo da incidência de qualificadoras e agravantes – artigo 32 da Lei 9.605/98.