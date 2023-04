Polícia Civil apura denúncia de estupro de vulnerável e prende autor em flagrante

Na manhã desta terça-feira, por volta das 08 horas, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Jardim, prendeu em flagrante um autor de estupro de vulnerável na cidade de Jardim/MS.

Segundo apurado, a unidade policial foi acionada pelo Conselho Tutelar, que relatou que R.L.L, de 20 anos, mantinha relacionamento com sua sobrinha L.S.L., de quase 12 anos de idade, que está gravida de 10 semanas. Ao chegar no local, os policiais civis se depararam com R.L.L. e L.S.L. na residência, tendo R.L.L. espontaneamente confirmado o relacionamento.

Em diligências, apurou-se que a vítima L.S.L. fugiu de sua residência em Bodoquena com R.L.L. no mês de fevereiro do corrente ano, sendo que o relacionamento já perdurava há três anos, ou seja, desde quando a menina tinha 9 anos de idade, sendo que a primeira relação sexual ocorreu quando ela estava com 10 anos.

Em razão disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, o qual permanecerá a disposição da Justiça.

O Conselho Tutelar foi acionado, bem como toda a rede de proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tendo sido localizada a tutora da infante, sendo dado início as providências para o restabelecimento dos laços entre a infante/vítima e sua tutora.