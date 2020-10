A Polícia Civil ainda está à procura de Hércules Alves de Souza, acusado de matar a ex-namorada Yasmim Guedes, de 18 anos, na última terça-feira (29), com pelo menos 10 tiros, bairro Colibri, em Campo Grande. O autor já era foragido do sistema penal, agora é considerado foragido pelo crime de feminicidio. A delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Anne Karine, pede para quem tiver informações sobre o paradeiro de Hércules fazer a denúncia, que será mantida em sigilo, pelos telefones 190 da Polícia Militar e também no telefone da especializada 2020-1319.