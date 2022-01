A Polícia Civil, através da DEH (Delegacia de Homicídios) em diligências na manhã desta quinta-feira (27) no bairro Estrela Park, capturou um homem de 65 anos que era procurado no Estado de Mato Grosso. Havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido em 2018, em um processo na comarca de Cuiabá, no qual é acusado de ter matado uma pessoa no ano de 2016. O preso está sendo submetido a exame de corpo de delito e será encaminhado ao sistema penitenciário.