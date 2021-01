RIO VERDE-MS (Correspondente) – A Delegacia de Polícia Civil concluiu na quinta-feira (14) o inquérito que apurava a ocultação de aproximadamente duas toneladas de entorpecentes na área rural da cidade, oportunidade em que foram indiciadas nove pessoas pela prática de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.

No dia 26 de novembro de 2020, através da atuação da Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo (GREAR) do Estado de Goiás, em apoio ao Batalhão de Operação de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS), uma pessoa foi presa no Estado de Goiás e outras duas foram presas em Rio Verde pelo envolvimento com tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil e a Polícia Militar conseguiram encontrar o local em que o grupo criminoso residia, localizando mais material entorpecente e informações a respeito dos seus integrantes.

A estrutura criminosa consistia justamente em trazer a droga do pais vizinho, para, então, ser ocultada na cidade, onde aguardavam o momento oportuno para serem retiradas e destinadas para outras cidades e Estados.

Segundo a autoridade policial Gabriel Cardoso Gonçalves Barroso, “a investigação logrou êxito em identificar grande parte da estrutura criminosa, inclusive, com a expedição de importantes mandados de prisão, como a do líder da organização e de indivíduos desta cidade”. Além disso, ressalta: “foram apreendidos parte dos instrumentos usados pelo grupo, como um veículo trator e um caminhão, que, após a instrução processual, poderão ser revertidos em verbas para as forças policiais do município”.

A Delegacia de Polícia de Rio Verde aproveita a oportunidade para informar que denúncias anônimas podem ser realizadas através do telefone (67) 3292-1528 e do e-mail dp.rvmt@pc.ms.gov.br, sendo o sigilo preservado.