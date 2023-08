Polícia Civil conclui investigação sobre corpo encontrado em construção abandonada no Coophavilla II

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira, 02/08, as investigações sobre a morte de Alex Biadaszkiewcz, ocorrida em dezembro do ano passado, no bairro Coophavilla II, em Campo Grande-MS. O trabalho investigativo foi feito pela 6ª DP.

Conforme apurado, no dia 22 de dezembro de 2022, a Polícia Civil, por meio do plantão policial, foi acionada para atender a ocorrência de um corpo encontrado em uma construção abandonada no bairro Coophavilla II. A vítima foi posteriormente identificada como Alex Biadaszkiewcz, de 42 anos.

Inicialmente, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”, mas, após o início das investigações, a equipe da 6ªDP identificou indícios de homicídio. Durante as diligências, apurou-se que o crime foi cometido por dois autores, identificados como Adryan Junior Balbino, de 18 anos, e Marcos Venícius Moreira Molina, também de 18 anos. A motivação por trás do homicídio foi revelada como sendo uma dívida de drogas da vítima.

Ao longo de sete meses de intensa investigação, os policiais da 6ªDP obtiveram sucesso na localização dos autores, que acabaram confessando a autoria do crime. Diante das evidências e do relato detalhado dos suspeitos, os mesmos foram formalmente indiciados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A equipe de investigação da 6ªDP conseguiu reunir elementos contundentes para elucidar o caso, e o inquérito foi encerrado. Agora, o processo será encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências legais.