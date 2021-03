A Polícia Civil confirma em B.O que o Policial Rodoviário Federal Ricardo Hyun Su Moon tentou suicídio na manhã de segunda-feira (8) no bairro Monte Castelo, em Campo Grande/MS. O militar foi socorrido pelo SAMU a um hospital particular em estado grave. No apartamento a polícia civil encontrou medicamentos e outros elementos que indicam tentativa de suicídio. Uma investigação será aberta apesar dos indícios. Ricardo Moon é acusado da morte do empresário Adriano Correa no dia 31 de dezembro de 2016, em uma briga de trânsito.