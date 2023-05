Polícia Civil cria cartilha sobre tipos de violência contra crianças e adolescentes

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), apresenta cartilha falando sobre os vários tipos de crime que vêm sendo praticados contra crianças e adolescentes e como prevenir.

O material de 14 páginas traz a raposa Foxy, mascote ilustrativa da unidade policial, em um diálogo lúdico e didático, tratando sobre diversas formas de violências, como estupro de vulnerável e maus-tratos.

A cartilha foi mostrada pela primeira vez nesta quarta-feira, 03/05, em coletiva de imprensa na nova sala do plantão 24 horas, que está sendo instalado no Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL). O material pode ser acessado no link abaixo e também com QR Code.

Confira:

CARTILHA DEPCA