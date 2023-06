Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão, com apoio da Polícia Federal em Sidrolândia

No início da manhã de hoje, 14/06/2023, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, com o apoio do GOI, e a Polícia Federal, cumpriram mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva na aldeia indígena Córrego do Meio, localizada no Município de Sidrolândia. A ação foi motivada devido a uma investigação dos crimes de ameaça e lesão corporal praticados pelo autor J.P.P., de 35 anos, contra a ex-companheira.

Os mandados foram expedidos pelos juízos da Comarca Criminal de Sidrolândia e da 3º Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campo Grande. O indivíduo foi levado para a delegacia de Sidrolândia, sendo colocado nele uma tornozeleira eletrônica.

A operação foi coordenada presencialmente pela delegada Adjunta de Sidrolândia, Cynthia Gomes, responsável pela sala Lilás e contou com a participação de 14 policiais, sendo seis civis e oito federais do GPI (Grupo de Pronta Intervenção).

Essa é mais uma ação desenvolvida no âmbito da sala Lilás da Delegacia de Polícia Civil em Sidrolândia que visa aprimorar e intensificar o trabalho de repressão permanente a crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a Mulher.