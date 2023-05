Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende homem por tráfico de drogaas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), deu cumprimento nesta quinta-feira, 11/05, a um mandado de busca e apreensão domiciliar, no Bairro Sayonara, em Campo Grande-MS. Durante o cumprimento da ordem judicial, foram localizadas e apreendidas dez porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, na casa.

O morador foi identificado como sendo I.A.S.X., de 24 anos, com diversas passagens criminais, incluindo homicídio. Em entrevista, o autor confessou o tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e ele foi apresentando no plantão DENAR para as devidas providências. Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF), pela prática do crime de tráfico de drogas.

Denúncias para a DENAR podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.