Policiais efetuaram na manhã de hoje (28) o cumprimento de mandado de prisão definitivo expedido em desfavor de um homem de 45 anos. Através do trabalho investigativo, foi obtida a informação de que o autor estaria residindo em Campo Grande, e trabalhando em uma oficina na região do Bairro Universitário, local onde foi encontrado e preso.

O homem foi condenado a 25 anos de prisão pelo crime de latrocínio, uma vez que, no dia 24 de dezembro de 2006, em concurso de pessoas, subtraiu a quantia de R$ 3.800 da vítima, e a matou com golpes de machado. Transitado em julgado a sentença, no mês de junho, foi expedido o mandado de prisão pela Vara Criminal de Sidrolândia, o autor foi preso e se encontra à disposição do Poder Judiciário.