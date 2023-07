Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de homicídio ocorrido em Nova Andradina

A Polícia Civil por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de polícia de Nova Andradina-MS, recebeu informações sobre a localização de um cadáver de um homem de 38 anos com indícios de morte violenta, na última quarta-feira, 05/07.

Os policiais foram até o local, onde foram realizadas as primeiras diligências em conjunto com os peritos criminais. O corpo apresentava várias perfurações causadas por um objeto perfurocortante, evidenciando um crime de extrema violência e crueldade.

Conforme apurado, chegou ao conhecimento dos investigadores a informação que o suspeito, a bordo de um veículo GM Corsa Classic, cor prata, teria colidido propositalmente com o portão da residência da vítima. Em seguida, o homem adentrou o imóvel e cometeu o homicídio, sem dar chances de defesa à vítima.

A motivação do crime estaria relacionada a um sentimento de ciúmes do indiciado em relação à sua ex-esposa e à vítima. De acordo com informações levantadas, a ação do indiciado teria durado aproximadamente 15 minutos, após cometer o delito, fugiu do local, deixando seu paradeiro desconhecido.

A Autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Juízo da Comarca de Nova Andradina após parecer favorável do Ministério Público. Neste sábado, 08/07, após diversas diligências e estabelecimento de contato com advogados e familiares do indiciado, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do sujeito, que foi localizado no Município de Presidente Epitácio/SP.

O preso foi encaminhado para exame de corpo de delito e encontra-se detido na Primeira Delegacia de Polícia Civil, aguardando as providências do Poder Judiciário.