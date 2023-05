Polícia Civil cumpre mandado de prisão de investigado por crime sexual contra criança

Após descumprimento de medida protetiva, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu, prendeu J.P.A., de 49 anos, investigado pela prática de crime sexual, contra criança. A prisão foi feita no último dia 11/05.

Segundo apurado, inicialmente, chegou ao conhecimento da Unidade Policial, através de demanda encaminhada pelo Conselho Tutelar de Taquarussu/MS, possível caso de crime sexual praticado pelo padrasto em desfavor da enteada, atualmente com 11 anos de idade.

De imediato, foram adotadas diversas diligências para apuração do caso, ocasião em que também foi solicitada a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da criança.

Ocorre que, durante as investigações, foram noticiados repetidos episódios de descumprimento, por parte do investigado, das medidas protetivas anteriormente concedidas. Esses fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário que, após solicitação do Ministério Público Estadual, decretou a prisão preventiva do indivíduo, a qual foi devidamente cumprida pela Polícia Civil.

O preso foi encaminhado à carceragem da 1ª DP de Nova Andradina/MS, onde permanecerá a disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso de servir e proteger, e conta com o auxílio da população para informar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo este, inclusive, o mês nacional de combate aos crimes deste gênero.