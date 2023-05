Polícia Civil cumpre mandado de prisão durante operação “Caminhos Seguros”

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA, nesta segunda-feira, 15/05, efetuou a prisão de 1 indivíduo com Mandado de Prisão em aberto da Comarca de Dourados. A prisão, entretanto, ocorreu na área rural de Anastácio, município distante 120km da capital, onde os policiais da Especializada concentraram esforços para a localização e captura do envolvido.

A prisão é decorrente de sentença definitiva de 12 anos decorrente do crime de estupro de vulnerável. A ação foi deflagrada no âmbito da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça, na qual a DEPCA é o ponto focal em Mato Grosso do Sul.

Além da prisão, a DEPCA segue fiscalizando bares, postos de combustíveis e hotéis identificados como pontos de eventual exploração sexual de criancas e adolescentes nas cidades de Anastácio, Aquidauana, Miranda, Ládario e Corumbá.