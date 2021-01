DOURADOS-MS (Correspondente) – Policias Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados/MS cumpriram mandado de prisão e prenderam na terça-feira (26) um homem (34), na Aldeia Bororó. De acordo com as investigações, o suspeito continuava agredindo a ex esposa com ameaças de morte e descumprindo as medidas protetivas de urgência. O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.