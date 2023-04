Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), deu cumprimento nesta quarta-feira, 19/04, a um mandado de prisão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e recepção. Foi preso P.C.D., de 36 anos.

Segundo apurado, uma equipe do GOI recebeu informações de que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto na região do Nova Campo Grande. Após diligências, o homem foi localizado defronte à sua residência e preso. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO), onde ficará à disposição da justiça.