Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em desfavor de homem em Ivinhema

A Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Fátima do Sul, com apoio das Delegacias de Polícia de Glória de Dourados, Deodápolis e Ivinhema, bem como da Polícia Militar, cumpriu mandado de prisão preventiva de homem de 27 anos acusado de roubo. O suspeito é acusado de um roubo de joias praticado em Campo Grande no ano de 2015.

Após diversas diligências e perseguição, o morador de Deodápolis foi preso na cidade de Ivinhema, nesta sexta-feira (18). O preso também possui registros criminais por tráfico de drogas e extorsão.

O indivíduo foi recolhido a uma das celas da Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul onde ficará à disposição da Justiça.