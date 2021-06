DOURADOS – MS (Correspondente) – Na manhã desta sexta-feira (18), Policiais Civis do SIG (Setor de Investigações Gerais), cumpriu três mandados de busca e apreensão em Dourados, no âmbito da Operação Narco Brasil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com informações policiais, durante a ação um jovem identificado como Cézar Araújo (22), foi preso por tráfico de drogas na Rua Delfino Garrido, no Jardim Ouro Verde, em Dourados.

Na residência do indivíduo, a polícia apreendeu 35 gramas de cocaína, R$ 450 em dinheiro e uma porção de maconha. Ele foi encaminhando para o 1° Delegacia de Polícia Civil/Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Em continuidade, os agentes efetuaram a prisão de um homem (29), na Rua Filomeno João Pires, no Bairro Jockey Clube. Com ele, foi encontrada uma pistola 765 e 28 munições intactas. Encaminhado para a delegacia, o indivíduo, sem antecedentes criminais, foi autuado por posse de arma, entretanto, pagou fiança e foi liberado em seguida.