No último dia 24/12, a Delegacia de Polícia de Glória de Dourados/MS, com apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Fátima do Sul/MS e da Delegacia de Polícia de Deodápolis/MS, cumpriu dois mandados de busca e apreensão visando coibir os crimes de tráfico de drogas. Os locais de cumprimento já vinham sendo observados pelos policiais civis há algum tempo, fazendo com que a investigação subsidiasse a expedição dos mandados de busca e apreensão cumpridos. Além de substância com características análogas à maconha, a qual será constatada após a realização de exame pericial, também foram encontradas munições de arma de fogo de uso permitido numa das residências.