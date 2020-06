A Polícia Civil, através da DEH, com apoio da DEFURV e da DEAIJ, cumpre mandados de busca, de prisão, recaptura evadidos e prende indivíduos em flagrante. Em diligências para cumprimento de medidas cautelares autorizadas pelo Poder Judiciário em investigação de crime de homicídio praticado em circunstância conhecida como “tribunal do crime”, na manhã de hoje os policiais deram cumprimento a: 06 mandados de busca e apreensão domiciliar; 04 mandados de prisão temporária; 01 mandado de busca e apreensão de adolescente.O saldo final da operação foi de: 8 pessoas capturadas, sendo 1 adolescente de 17 anos, 5 homens (de 34, 20, 19, 37 e 42 anos) e 2 mulheres (de 21 e 22 anos).

As diligências propiciaram a coleta de provas para o esclarecimento das circunstâncias do desaparecimento de individuo de 24 anos ocorrido em dezembro de 2019 na Vila Popular, em Campo Grande-MS.