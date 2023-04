Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de apreensão em Amambai

Durante a manhã desta terça-feira, 18/04, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Amambai, com apoio da delegacia de Coronel Sapucaia, no âmbito da Operação 100 Dias, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, um mandado de apreensão de um menor e cumpriu mais dois mandados de prisão.

O mandado de busca e apreensão domiciliar é oriundo de processo por violência doméstica e familiar. Na residência de E.A.N., que é Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), foram encontradas duas pistolas calibres 9mm, com cinco carregadores, com 13 munições, uma carabina calibre .22 com 2 carregadores com 44 munições, além de acessórios como miras a laser.

Foi cumprido o mandado de apreensão por estupro de vulnerável em desfavor de A. A. S. L., 21 anos, que na época dos fatos tinha 17 anos de idade. No momento de sua apreensão A.A.S.L ainda estava portando aproximadamente 0,35 g de maconha.

Outros dois mandados de prisão foram cumpridos, sendo um em desfavor de R.D., 27 anos, por roubo na cidade de Campo Grande e o outro em desfavor de L.D.B., por violência doméstica em processo oriundo da comarca de Dourados.

Os presos serão submetidos a exame de corpo de delito, após, serão colocados à disposição da justiça e as armas, munições e acessórios serão encaminhados para a polícia científica para serem periciadas.