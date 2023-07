Polícia Civil de Mato Grosso do Sul intercepta estelionatários que aplicaram golpes em São Paulo e devolve dinheiro à vítima

Na tarde de ontem, 27/07, policiais civis lotados na 3ª DP de Três Lagoas-MS, em uma ação conjunta com agentes de trânsito, conseguiram interceptar e prender estelionatários que haviam aplicado golpes no município de Jales-SP.

Os criminosos foram capturados logo após chegarem em Três Lagoas-MS, onde pretendiam continuar suas atividades ilícitas.

Os estelionatários, identificados como dois homens e uma senhora idosa, eram naturais de Curitiba-PR.

Em Jales-SP, eles conseguiram subtrair a quantia de R$ 15 mil, em espécie, de um idoso, em uma ação ocorrida na tarde do dia 26/07.

Após o crime em Jales, a Polícia Civil local registrou a ocorrência e compartilhou informações com as autoridades de Três Lagoas-MS, alertando sobre a possibilidade de os criminosos estarem a caminho da cidade. Rapidamente, a equipe policial de Três Lagoas entrou em ação e conseguiu deter os estelionatários antes que eles pudessem causar mais prejuízos.

Após serem levados à sede da 3ª Delegacia de Polícia Civil (3DP) em Três Lagoas, os autores confessaram o crime e detalharam a sua ação criminosa. Adicionalmente, surpreendendo as expectativas, os estelionatários decidiram devolver o dinheiro subtraído ao idoso vítima do golpe.

A rápida e eficiente atuação das forças de segurança de São Paulo e Mato Grosso do Sul permitiu a captura dos estelionatários, evitando que outros cidadãos fossem alvo de suas práticas fraudulentas. Além disso, a vítima do golpe em Jales foi ressarcida integralmente do prejuízo sofrido, graças à intervenção policial.

As investigações sobre o histórico criminal dos autores e possíveis conexões com outros crimes estão em andamento para garantir que a justiça seja feita e que a população fique protegida de novas tentativas de golpe. As autoridades reforçam a importância de estar atento a situações suspeitas e recomendam que as pessoas sempre verifiquem a autenticidade de qualquer transação financeira ou oferta de terceiros, especialmente quando envolve valores significativos.

O golpe

O golpe aplicado foi o da promissória. Os autores são dois homens e uma mulher.

O primeiro homem intercepta a vítima na rua e diz que ficou com uma promissória de herança do falecido pai,

mas não sabe ler e nem escrever e precisa de ajuda para receber. Na sequência se aproxima o segundo estelionatário falando que é advogado e escutou a conversa e pode ajudar e liga no devedor da promissória.

A mulher idosa atende e se identifica como devedora e que tem o dinheiro separado para quitar a nota no valor de R$ 520 mil.

O primeiro estelionatário (portador da nota) pede para vitima, como forma de adquirir confiança, que ela lhe mostre se tem dinheiro em casa. A vítima, geralmente da 3ª idade, vai até sua casa e apresenta o dinheiro que tem guardado.

O estelionatário diz à vítima que pela ajuda lhe daria a quantia de R$ 50 mil. Na residência do idoso os autores trocam os envelopes e o dinheiro vai embora com os estelionatários. É um tipo de golpe semelhante ao do bilhete premiado.

Serviço – A colaboração da comunidade é essencial para combater a criminalidade e garantir a segurança de todos. Denúncias para a 3ªDPTL podem ser realizadas através do telefone/whatsapp (67) 3524-3224/ 67 99204 0244.