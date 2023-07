Polícia Civil deflagra 10ª fase da operação “Sentinela”

Na manhã desta quarta-feira, 05/07, equipes da Delegacia Especializada na Proteção de Crianças e Adolescentes (DEPCA), deflagraram a 10ª fase da operação “Sentinela”, desenvolvida permanentemente pela Unidade, para a repressão de pornografia infanto-juvenil praticada em meio virtual. A operação contou com todo efetivo da DEPCA e apoio de 02 técnicos de informática do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, que culminaram na identificação de dois homens e um adolescente que compartilhavam e armazenavam pornografia infanto-juvenil. O primeiro alvo, J.N. morador da Vila Rosa, de 51 anos, ocupante de cargo comissionado na Câmara Municipal de Campo Grande, armazenava mais de 50 arquivos de imagens de pornografia infantil.

Ele foi preso em flagrante pela equipe da DEPCA, e autuado pelo crime do artigo 241-B do ECA. Este reincidente em crime de pornografia infanto-juvenil praticada em meio virtual, tendo sido preso em flagrante há 45 dias, pela Polícia Federal, em virtude da prática do mesmo crime.

Outro alvo, morador do Jardim Nhanha, M.H.C., de 28 anos, auxiliar de logística, armazenava e compartilhava registros de pornografia ou sexo explícito envolvendo crianças de 03 a 10 anos de idade. Foram encontrados mais de 30 vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente, além de outros arquivos de mídia e histórico de buscas com imagens do gênero. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à DEPCA e autuado nos artigos 241-A e 241-B do ECA.

O último alvo foi o adolescente A.P.R., de 16 anos, que armazenava 85 arquivos de mídia contendo fotos e vídeos de crianças sofrendo abusos sexuais, praticando assim o ato infracional do artigo 241-B do ECA. Após todas as formalidades realizadas na DEPCA, o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializado de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), para a realização de sua oitiva.

Ao todo, foram apreendidos três aparelhos celulares e dois notebooks, que serão periciados, para a materialidade dos delitos.

A Polícia Civil, por intermédio da DEPCA, trabalha incansavelmente no combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, inclusive, em meio cibernético, no âmbito de Mato Grosso do Sul. Para isso, a Unidade conta com profissionais comprometidos e vocacionados, que coloca a instituição como referência nacional entre as Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente no Brasil.