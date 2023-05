Polícia Civil deflagra operação conjunta em Ladário, denominada “3M”

Na manhã desta quinta-feira (04), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Ladário, em operação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e Polícia Penal, realizou a prisão em flagrante de dois homens por integrar organização criminosa e tráfico de drogas, bem como elucidou o roubo de uma caminhonete ocorrido no dia 22/04/2023, na cidade de Corumbá – MS. A operação denominada ““3M” teve a participação da Delegacia de Ladário, 1ª DP de Corumbá e Polícia Penal, contando com um efetivo de onze policiais e teve início na tarde de quarta-feira, dia 03/05, na cidade de Ladário, onde o primeiro suspeito de participar do roubo foi localizado e preso em flagrante com drogas e uma arma de fogo municiada que foi utilizada no roubo.

Já na manhã de hoje, 04/05, na cidade de Corumbá, as equipes conseguiram identificar e prender mais dois homens que também estariam envolvidos no roubo e, com eles foram apreendidas drogas do tipo maconha, pasta base e cocaína e mais um revólver calibre .38 municiado, que também foi utilizado para subjugar as vítimas no dia do roubo.

Conforme levantamentos investigativos, foi descoberto que três homens agiram em conjunto para subtrair a caminhonete modelo Toyota Hilux, que posteriormente foi enviada para a Bolívia. Durante a operação policial, em dois dias foram presos três homens pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, bem como foi devidamente esclarecido o roubo ocorrido no mês de abril em Corumbá no qual várias pessoas foram feitas reféns para que o crime fosse consumado.

O nome da operação é uma alusão aos integrantes presos da organização criminosa. A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.

Serviço – A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.