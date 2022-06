DOURADOS – MS (Correspondente) – A polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (10) contra uma quadrilha de estelionatários que estariam usando empresas fantasmas para realizar a locação de veículos. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Roma III e no Jardim Água Boa, em Dourados. Até o momento, um suspeito foi preso por participação no crime.

O delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, Eliel Raimundo Alves explicou que a quadrilha alugava os maquinários através de falsas empresas e depois vendiam os veículos locados. As investigações do SIG apontam ainda que os criminosos escolhiam Dourados como sede em decorrência da proximidade da fronteira com o Paraguai. O homem detido nesta manhã é um dos suspeitos de locar os maquinários pesados em Três Lagoas. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial da cidade onde prestou depoimento e deve ser liberado.