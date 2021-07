A Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (DENARC) deflagou nesta manhã de terça-feira (20) a Operação Irmandade. A ação aconteceu no em seis Estados Brasileiros Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará.

A operação contou com cerca de 330 agentes de segurança pública. Foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva, além de bloqueio/indisponibilidade de ativos financeiros, veículos e imóveis, nos 6 estados. Outras 19 prisões temporárias solicitadas foram indeferidas.

O total a ser apurado nos bloqueios de ativos bancários, na bolsa de valores, em criptomoedas, bem como imóveis no vale dos Sinos, podem chegar a mais de 3,5 milhões de reais até onde foi apurado. O total de medidas cautelares sendo efetivadas, só no dia de hoje, chega a 254, sendo ao longo da investigação 385 solicitadas e cumpridas.

As cidades abrangidas na operação de hoje são: Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Guaíba, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Encruzilhada do Sul, Charqueadas, Montenegro e Quaraí, todas no RS, bem como Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Colombo (PR), Ponta Porã (MS), Campo Grande (MS), Porto Seguro (BA) e Belém (PA) e São Paulo (SP).

A ação teve apoio do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos/GIE, Delegacia de Roubos do DEIC, Núcleo de Inteligência e GAES/Susepe, DPs de Quaraí e Encruzilhada do Sul/DPI, Draco/São Leopoldo, CORE/DPM, dentre outros Departamentos da Polícia Civil gaúcha, além das Polícias Civis de SC, PR, MS, BA e PA. Além do apoio logístico do Ministério da Justiça/SEOPI. A União vem disponibilizando passagens e diárias para policiais dos estados federados em ações de combate às grandes facções criminosas.

Após uma análise no período de dois anos de mais de dezenas de contas bancárias locais, pessoas físicas e jurídicas e com bloqueios judiciais em seis estados foi possível a confirmação que alguns bilhões em lucros de venda de drogas foram depositados em contas de “laranjas”. Isso em decorrência do pagamento da grande distribuição feita em solo gaúcho, passando por operadores logísticos e financeiros moradores no Rio Grande do Sul.

Diante disso foi comprovado que uma facção paulista operava em conjunto que tem base no Vale dos Sinos desde 2017. Comprovou-se que existe um elo entre operadores do grupo nacional com um apenado gaúcho, sendo que os dois gerenciam um esquema com 45 operadores responsáveis pela parte financeira e logística, ou seja, transações envolvendo pelo menos R$ 12 milhões de reais por mês a partir do Estado, além de distribuição de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

Após um levantamento de provas ficou comprovado o envolvimento dum indivíduo vulgo “Baiano” sendo um dos principais operadores logísticos da facção paulista preso pela Polícia Federal no Estado do Pará e cumprindo pena em presídio local. O operador baiano alvo da operação, havia sido preso em flagrante, sendo responsável por operar com aviões e mais de 500kg de cocaína no norte do País.

“Baiano” de acordo com as investigações fez contato com o vulgo “Gaúcho” preso em São Paulo em decorrência de investigação no Estado de Minas Gerais por tráfico de entorpecentes em 2020 e, além disso, um irmão dele, nos últimos meses, foi detido durante negociação de uma metralhadora .50 no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Outros dois investigados foram presos em 2017 no Estado do Rio de Janeiro com mais de 17 mil munições de vários calibres.

Foi amplamente comprovado que a organização gaúcha passou, inclusive, a operar em outros Estados na distribuição de drogas e armas.

De acordo com o Delegado Adriano Nonnenmacher, titular da DRLD/Denarc, tudo “era gerenciado por três grandes gerentes/operadores financeiros gaúchos, com vinculação criminosa com mais 36 pessoas físicas no Rio Grande do Sul e demais suspeitos e empresas naqueles Estados”.

O Diretor de Investigações do Denarc, delegado Carlos Henrique Braga Wendt, ressaltou que “Durante a investigação da DRLD foi constatado que o grupo teve toneladas de maconha e cocaína apreendidas pelas forças de segurança pública. Ele explica, ainda, que a organização criminosa é suspeita de trazer fuzis, bem como de operadores gaúchos trabalharem vendendo armas e drogas também para outros Estados a mando da facção nacional, fatos amplamente comprovados no Inquérito”. “Os extratos bancários e variados relatórios fiscais, bem como de inteligência financeira, confirmaram uma movimentação anual de R$ 120 milhões de reais das pessoas físicas e jurídicas investigadas. Para a Polícia Civil, essa união criminosa se tornou o maior esquema de venda de drogas e de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul”, relatou. “Parte do dinheiro que se obtém da entrada de drogas internamente é para distribuir lucros entre todos, gaúchos e a grande facção, através de gerentes financeiros e laranjas gaúchos. Por sua vez, outra parte do lucro da revenda de entorpecentes para outros grandes traficantes regionais também é depositado em contas bancárias destes mesmos operadores gaúchos para pagamentos, que na complexa rede estruturada novamente enviam aos laranjas dos operadores nacionais que fizeram a distribuição originária, num ciclo vicioso e discreto, mas que com muito trabalho conseguimos elucidar”, explica o Diretor do Denarc, delegado Vladimir Urach.

O delegado Endrigo Veiga Marques, diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos/GIE, destacou que “a integração entre as inteligências das polícias civis dos estados envolvidos foi fundamental para o êxito da operação”.