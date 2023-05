Polícia Civil deflagra operação “Menor Aprendiz” e prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Bataguassu

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Polícia de Bataguassu, com atuação do Núcleo Regional de Inteligência de Bataguassu, da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, Delegacia de Atendimento da Mulher de Bataguassu, Delegacia de Anaurilândia, Delegacia de Santa Rita do Pardo e Delegacia de Brasilândia, deflagrou nesta quinta-feira (04/05/2023), a operação “Menor Aprendiz”, em combate à organização criminosa voltada a prática de tráfico de drogas na cidade. Cinco pessoas foram presas.

Apurou-se nas investigações, originária da prisão de dois jovens, sendo um homem de 21 anos e uma mulher de 20 anos, que haviam várias pessoas ligadas entre si por questões objetivas e subjetivas voltadas a prática da traficância, utilizando-se, inclusive, de dois adolescentes para a prática delitiva. Conforme consta, um dos suspeitos, homem de 32 anos, que cumpria pena em regime de monitoramento, estava fornecendo entorpecentes do tipo “crack” para comercialização na cidade.

No local, foram apreendidos 03 pedras de crack, pesando, respectivamente, 0.50g, 0.70g e 2.55g, bem como várias pedrinhas pequenas pesando todas 0.18g. Além disso, foi apreendida uma porção de maconha de 12,5g, além de R$ 409,00 divididos da seguinte forma: R$ 54,00 (notas de 2), R$ 30,00 (notas de 20), R$ 50,00 (notas de 10), R$ 45,00 (notas de 5) e R$ 100,00 (nota de 100), bem como R$ 130,00 reais em moedas diversas.

Também foram apreendidos: Um simulacro de arma de fogo, três celulares, balança de precisão e facas utilizadas para o corte de drogas.

O nome da operação, “Menor Aprendiz”, é uma referência à necessidade de combater o envolvimento de crianças e adolescentes na prática de ilícitos penais, comumente estimulados por imputáveis, eis que são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e devem, em verdade, serem inseridas em áreas que lhes proporcionem distanciamento de situações de risco, sendo um dever da família, da sociedade e do próprio Estado.

A Polícia Civil trabalha constantemente em combate ao crime e permanece à disposição da população 24 horas por dia.