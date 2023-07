Polícia Civil deflagra operação “Ragnarok” e prende, em Corumbá, homem acusado de integrar organização criminosa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ladário-MS, deflagrou nesta segunda-feira, 24/07, a operação “Ragnarok”, cujo objetivo foi dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um indivíduo, acusado de fazer parte de uma organização criminosa, que atua nas cidades de Ladário e Corumbá-MS. F.B., de 47 anos, foi preso no centro de Corumbá.

Segundo apurado, as investigações tiveram início logo após a prisão de G.F.S., de 49 anos, em junho deste ano, por tráfico de drogas e organização criminosa. Durante os levantamentos feitos pela Delegacia de Ladário, verificou-se a participação de C.C.E.S., de 31 anos, que foi preso no dia 04/07, no Bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Além dele, foi comprovado que F.B. também fazia parte do grupo, motivo pelo qual a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, que assim que autorizada pelo Poder Judiciária, foi cumprida pela Polícia Civil.

Assim como a operação “Mestre dos Magos”, deflagrada em março do presente ano, esta operação objetiva desarticular organização criminosa estruturada, bem como dar uma resposta à sua atuação na Regional de Corumbá e Ladário.

As investigações da Delegacia de Polícia Civil de Ladário apontam que o grupo agia de forma coordenada e com distribuição de tarefas. Um dos indivíduos presos desempenhava um dos postos mais importantes dentro da faccção, sendo esta função a de “Disciplina Geral de Corumbá”, enquanto o outro estava inserido nos quadros dos “colaboradores” da facção, ocupando posição de destaque na referida Organização Criminosa.

O nome da operação é uma alusão a um dos integrantes presos da organização criminosa, vulgo “Thor”, que considerava estar imune e fora do alcance do aparato policial. Após a prisão, os autores foram encaminhados até à Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.