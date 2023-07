Polícia Civil deflagra operação “Rota Pantaneira” e cumpre dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 06/07, operação policial destinada a cumprir dez mandados de busca e apreensão, com foco na repressão ao tráfico de entorpecentes e organizações criminosas, que se utilizam da chamada “Rota Pantaneira” para o escoamento de ilícitos diversos. Diversas foram as apreensões de drogas e de veículos adulterados na região do Pantanal pelas forças de segurança, notadamente envolvendo os municípios de Rio Negro, Rio Verde e Corumbá.

Assim, a investigação foi iniciada após o monitoramento de determinados veículos modificados usados pelo grupo criminoso para ocultação de entorpecentes, sendo também identificado o uso de fundos falsos em caminhonetes. Verificou-se que os veículos acabam encontrando pontos de apoio em vários locais da cidade de Campo Grande/MS, inclusive em algumas oficinas para a realização de reparos e adulteração.

A ação contou com a participação de dez equipes da Polícia Civil e dez equipes da Polícia Rodoviária Federal, sendo mais de 60 policiais designados para a missão, envolvendo as Unidades do Departamento de Repressão à Corrupção e ao crime organizado (DRACCO), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (DECCO), Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), além das Delegacias de Rio Negro, Corumbá e Ladário.

A operação deflagrada resultou na prisão de um indivíduo com passagens por tráfico e na apreensão de diversas armas de fogo, dentre elas um revólver S&W calibre .32, um revólver TAURUS calibre .38, uma pistola TAURUS calibre .380; uma pistola GLOCK calibre 9mm, uma carabina calibre .22, uma espingarda de pressão, diversos carregadores e inúmeras munições de diversos calibres. No local também foi apreendida expressiva quantidade de dinheiro em espécie, aproximadamente R$ 36 mil e meio tablete de cocaína (554g).

O indivíduo que ainda estava em liberdade condicional encontrava-se em uma chácara monitorada por câmeras de segurança, em um verdadeiro bunker na saída da cidade, sentido MS 262, sendo conduzido até as dependências do GARRAS, para a lavratura do auto de prisão. É possível que as armas apreendidas possam ter relação com outros crimes.

Já na véspera da operação, um indivíduo foi preso em flagrante delito e foram apreendidos mais de meia tonelada (666kg) de material entorpecente do tipo cocaína (506kg), pasta base e skunk (supermaconha), na rodovia MS 080 pela Polícia Militar, próximo da cidade de Rio Negro, demonstrando a importância da região para as organizações criminosas. Ao longo do ano, também foram apreendidas caminhonetes adulteradas e produtos de furto e roubo de outros Estados.

Vale ressaltar que todas as Forças de Segurança que atuam no Mato Grosso do Sul permanecem atentas ao desenvolvimento de toda a região do Pantanal e empreende esforços para que suas vias sejam utilizadas apenas para o empenho de atividades lícitas, de modo a garantir segurança e crescimento sustentável.