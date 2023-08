Polícia Civil desarticula ponto de tráfico e realiza prisão por tráfico de drogas em Juti

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Juti/MS e a Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas ilícitas e na prisão em flagrante de uma mulher de 22 anos, por tráfico de entorpecentes, nesta quinta-feira, 10/08. A ação, que contou com diversas diligências, culminou na apreensão de substâncias entorpecentes e na detenção da autora.

A equipe policial, com o apoio do 2° Grupamento da Polícia Militar de Juti e do canil do 3° Batalhão da Polícia Militar, conseguiu fechar um ponto de tráfico de drogas que estava operando na cidade. Uma mulher de 22 anos, foi presa em flagrante por comercializar drogas.

Na operação, foram apreendidas quantidades de crack e maconha, evidenciando o envolvimento da autora na atividade criminosa. A detida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Juti, onde enfrentará as medidas legais pertinentes ao caso.

Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas.