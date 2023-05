Polícia Civil do Maranhão, em ação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prende autor de homicídio tentado

Na data de hoje (17/05), a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Polícia de Arari e Vitória do Mearim, deu cumprimento a um mandado de prisão decorrente de prisão preventiva representada pela Autoridade Policial de Ribas do Rio Pardo-MS em desfavor de J.P.S., 25 anos, pela prática do crime de homicídio na forma tentada.

O indivíduo estava foragido desde o dia em que cometeu o crime, tendo notícias que possivelmente teria voltado pra sua cidade natal no interior do Maranhão. A equipe da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo/MS, através de diligências contínuas, localizou na zona rural do município de Vitória do Mearim/MA o indivíduo que havia praticado o crime de homicídio tentado em Ribas do Rio Pardo/MS em 23 de maio de 2022.

Em ação integrada e por meio das delegacias de Arari/MA e Vitória do Mearim/MA, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do autor do delito.

O crime

Na data dos fatos o autor e vítima estavam em uma conveniência, se desentenderam e J.P.S. deu golpes de faca em A.O.R.A., de 40 anos.