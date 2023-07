Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso prendem homem acusado de estuprar a própria filha

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), em parceria com a Polícia Civil do Mato Grosso, prendeu, nesta segunda-feira, 24/07, em Cuiabá, um homem acusado de praticar estupro de vulnerável contra a própria filha, quando esta tinha apenas seis anos de idade.

O crime foi registrado em 2019, mas, desde então, o homem teria fugido e seu paradeiro era desconhecido. O processo já está em andamento e, então, foi determinada a prisão preventiva do autor.

Na última semana, policiais da DEPCA tiveram informação de que o autor estaria na cidade de Cuiabá-MT. Em contato com a DEDDICA (Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes), em Cuiabá, policiais daquele Estado empreenderam diligências, prendendo o homem na tarde ontem.