Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prende homem acusado de homicídio praticado no Estado de Alagoas

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu na última sexta-feira, 22/09, um homem de 34 anos, acusado de ter praticado crime de homicídio no Estado de Alagoas. Ele estava foragido há mais de 5 anos. A prisão foi feita por equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas/MS.

A ordem prisional é decorrente de um crime de homicídio, ocorrido no ano de 2018, quando o indivíduo, juntamente com o tio, matou um homem a golpes de facas. Conforme apurado, depois do crime ele mudou-se do Estado de Alagoas para a cidade de Três Lagoas/MS.

O investigado foi localizado na casa dele e conduzido à sede da SIG, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão e aguarda o recâmbio ao Estado de Alagoas.

Serviço – A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.