A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do DRACCO após troca de informações de inteligência com a DRACO da Polícia Civil do Amapá, teve sucesso em localizar o foragido C. O. G. J., vulgo “maconha”. A prisão aconteceu nesta quinta-feira, 29/12, em Campo Grande.

O investigado é apontado como uma importante liderança na FTA – “Família Terror do Amapá”, exercendo função no “Conselho Final”, deliberando sobre mortes, roubos e outros crimes graves. Contra o criminoso, tinha em aberto um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

C.O.G.J. foi condenado por tráfico de drogas e roubo majorado cuja a pena é de 21 anos, 5 meses e 28 dias. Desde o ano passado, as polícias civis de Mato Grosso do Sul e Amapá trabalham em conjunto contra a facção criminosa, que é considerada uma das mais violentas do norte do país e consolidada no estado do Amapá.

As autoridades policiais verificaram que a FTA tem tentado se estabelecer no Mato Grosso do Sul por causa da região fronteiriça. Outras quarto ações já haviam sido realizadas contra a organização criminosa, destacando-se o cumprimento de mandados de prisões e busca e apreensão.