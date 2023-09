Polícia Civil e liderança indígena realizam reunião de trabalho em Japorã.

Na última quinta-feira (14), a Polícia Civil por intermédio do Delegado Regional de Naviraí, dr. Thiago José Passos da Silva, juntamente com o Delegado titular da 1.ª Delegacia de Polícia, Dr. Edson Luis Ruiz Ubeda e a Delegada titular em Japorã, Dra. Melissa Alves Bezerra, reuniram-se com o Cacique Roberto Carlos, liderança indígena da Aldeia Porto Lino, localizada no município de Japorã, a fim de tratar de estratégias para o atendimento pela Polícia Civil das demandas dos povos indígenas naquele município.

O Cacique Roberto indicou as demandas mais urgentes da comunidade indígena e ouviu dos Delegados de Polícia a necessidade de continuidade no estreito relacionamento com as instituições de segurança e sobre a necessidade de apoio da liderança indígena no repasse de informações e na comunicação rápida das ocorrências de infrações penais praticadas na terra indígena, viabilizando uma ação mais rápida e eficaz das forças de segurança.

Ficou estabelecido o reforço do vínculo entre a Polícia Civil e a liderança indígena e o fluxo de comunicação das infrações penais ali praticadas, reforçando a presença do Estado. Além disso, foram alinhadas ações futuras envolvendo Polícia Civil e outras instituições públicas no território indígena, onde serão realizadas palestras e ações de cunho educativo e preventivo, em especial ao atendimento aos idosos, mulheres e crianças e adolescentes, além do atendimento das demandas da comunidade.

O propósito é melhorar cada vez mais a prestação do serviço público àquela comunidade.

Texto: Thiago José Passos da Silva

Delegado regional de Polícia