Polícia Civil e Militar prendem autores do furto de uma caminhonete em Brasilândia

Nesta terça (09), a Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia Civil um dos autores de um furto a uma caminhonete, ocorrido na cidade nesta manhã.

Conforme apurado, dois indivíduos já conhecidos nos meios policiais, estariam sob efeito de álcool e drogas, momento em que visualizaram uma caminhonete cor vermelha modelo D20, estacionada com a chave no contato, decidiram então praticar o crime, subtraindo o veículo, sendo que após colidirem e causarem danos a caminhonete, abandonaram o automóvel em uma estrada rural.

Desta maneira após tomar ciência do crime, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu prender um dos suspeitos do furto, um homem de 42 anos, e conseguiu recuperar o veículo que havia sido subtraído, o outro suspeito teria fugido em meio ao matagal.

Após apresentação da ocorrência à Polícia Civil, os investigadores e o delegado iniciaram as diligências, e através da investigação policial conseguiram localizar o suspeito, um homem de 20 anos, escondido em uma casa próxima ao centro da cidade, o autuado confessou o crime, sendo preso em flagrante pelo delito de furto qualificado por concurso de pessoas e embriaguez ao volante. As penas somadas pelos crimes podem chegar a mais de 10 anos de prisão.