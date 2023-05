Polícia Civil e Militar realizam ação preventiva e repressiva em Fátima do Sul

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul-MS, com apoio da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar, realizou ação ostensiva preventiva no município de Fátima do Sul, objetivando prevenir e reprimir delitos, prender criminosos com mandado de prisão em aberto, bem como coibir práticas criminosas, tais como tráfico de entorpecentes, furtos e infrações penais violentas. A operação integrada aconteceu neste fim de semana e contou com o emprego de dez policiais civis e militares e quatro viaturas.

Foram realizadas abordagens em diversos estabelecimentos, bares, veículos e transeuntes em atitude suspeita, além de patrulhamento ostensivo nas áreas de maior violência da cidade. Dessa forma, foi proporcionada para a população da região mais segurança, haja vista o efeito epistêmico que as abordagens e a ação ostensiva policial proporcionam.