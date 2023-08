Polícia Civil e Polícia Militar prendem casal em flagrante por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado/MS, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um casal em flagrante no bairro Centro, na cidade de Aparecida do Taboado. G.M.S. (21), e sua companheira A.J.D.S. (20), foram detidos na última sexta-feira, 04/08, enquanto portavam duas malas de viagem contendo grande quantidade de maconha, que estava camuflada em meio a roupas e pertences pessoais.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 28 quilos da droga, distribuídos em 43 tabletes. O casal, natural do estado da Bahia, estava hospedado em um hotel e planejava seguir viagem para a cidade de São José do Rio Preto/SP, onde fariam a entrega das drogas.

Após receberem voz de prisão em flagrante, G.M.S. e A.J.D.S. foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão e determinou a lavratura do Auto de Prisão em flagrante em desfavor de ambos. Em seguida, foram recolhidos à carceragem anexa à Unidade Policial, onde permanecem à disposição da Justiça.