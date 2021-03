A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), realizou uma operação nesta quarta-feira (10) em conjunto com o Procon Estadual e Municipal e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), para fiscalizar postos de combustíveis em Campo Grande/MS. A denúncia é que os postos de combustíveis estariam vendendo o produto mais caro mesmo tendo comprado antes do aumento anunciado pela Petrobras.

O objetivo da operação é coibir a prática de crimes contra a economia popular e fiscalizar o aumento dos preços de combustíveis nos postos. Caso seja confirmado que o dono do estabelecimento aplicou reajuste em combustível comprado antes do aumento, ele pode responder por enriquecimento ilegal.