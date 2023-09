Polícia Civil elucida falso roubo mediante sequestro e indicia suposta vítima por falsa comunicação de crime

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), elucidou nesta quinta-feira, 14/09, um falso roubo mediante sequestro e indiciou a suposta vítima por falsa comunicação de crime. Segundo apurado, no dia 11/09/2023, um homem de 40 anos de idade, informou às Polícias Civil e Militar que teria sido sequestrado por dois indivíduos armados, após sacar todo o seu salário em uma agência bancária, em Campo Grande/MS.

Inicialmente, o homem relatou que os assaltantes entraram no seu veículo, obrigando-o dirigir pelas vias da cidade enquanto ele era agredido e ameaçado de morte, para que realizasse transferências bancárias em favor dos autores. A suposta vítima alegou que, após permanecer por horas na mira de assaltantes, foi deixado na região da Chácara dos Poderes, juntamente com seu veículo e aparelho celular, os quais não foram subtraídos. Por fim, o homem apresentou aos policiais arranhões no rosto e braços, que teriam sido provocados pelos assaltantes.

Após diligências investigatórias, policiais da DERF constataram diversas inconsistências nas versões apresentadas pelo homem tanto durante a confecção do Boletim de Ocorrência, quanto no seu depoimento formal na Delegacia. Diante das contradições e, aliado ao fato de que as lesões nos antebraços eram próprias de autolesão, o homem resolveu a verdade, esclarecendo que inventou ter sido vítima de assaltantes após gastar todo o seu salário para pagamento de dívidas contraídas junto a agiotas, visando, esconder tal situação de sua convivente.

Para atendimento da suposta vítima foram empenhadas equipes da Polícia Militar, DEPAC CEPOL, Perícia Papiloscópica, DEFURV e DERF. Agora, o homem responderá por Falsa Comunicação de Crime (artigo 340 do Código Penal), que prevê pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.