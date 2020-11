PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Civil elucidou um furto ocorrido na manhã da última quarta-feira (4), na cidade. Após o registro do B.O de que larápios haviam furtados uma loja no bairro Universitários começaram os trabalhos de investigação na obtenção de prender os autores. A equipe da Policia Civil conseguiu identificar e localizar os suspeitos, os quais confessaram a prática do delito. Ainda, no local se confirmou a digital de um deles.

Ato contínuo, a equipe da Policia Civil passou a realizar diligências visando localizar os bens furtados. Parte dos calçados e bolsas foram recuperados, sendo encontrados na residência de um casal que foi conduzido para a Delegacia e indiciados pelo crime de receptação dolosa. Outra parte dos produtos foram entregues espontaneamente à equipe policial.