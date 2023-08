Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em Ponta Porã e prende o autor temporariamente

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, elucidou um crime de homicídio ocorrido na noite de domingo em Ponta Porã-MS. O autor foi preso temporariamente nesta quarta-feira, 02/08.

Logo após a ocorrência dos fatos, na noite do dia 30 de julho, que culminou na morte de M.L.S., uma equipe 1ª Delegacia de Ponta Porã iniciou diligências com intuito de levantar informações acerca do crime. Na manhã da segunda-feira, foi possível elucidar a dinâmica e autoria dos fatos.

De acordo com as informações obtidas, o autor, L.S.R. estaria em um bar conhecido como “Bar do Moura” conversando com a esposa da vítima, que não gostou, e teriam iniciado uma confusão no bar em que estavam. Logo após, L.S.R. foi até seu veículo, dirigiu até o “Bar da Loira”, que é de propriedade da esposa da vítima, chamou M.L.S. até a porta do veículo, quando pegou sua arma de fogo, uma pistola calibre 6.35 mm e efetuou, ainda de dentro do carro, três disparos contra.

A vítima tentou correr mas terminou vindo a óbito cerca de meio quarteirão de onde ocorreram os disparos. Após o autor demonstrar a conduta de tentar se evadir da cidade em que reside, a autoridade policial representou pela prisão temporária, que foi deferida pelo poder judiciário. Na tarde de quarta-feira, 02/08, o mandado foi devidamente cumprido e o autor interrogado e indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.