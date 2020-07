JARDIM-MS (Correspondente) – Polícia Civil elucida morte de idoso no Distrito de Biqueirão. Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia do Município identificaram uma suspeita, de 18 anos, e uma adolescente, de 16 anos, de terem praticado homicídio contra um idoso de 81 anos no Distrito de Boqueirão na noite do dia 20 de julho.

O corpo da vítima fora encontrado em sua casa na manhã do dia seguinte (21) e em cima da cama com o pescoço amarrado com um cinto na cabeceira denotando que a vítima havia praticado suicídio. O exame necroscópico constatou que se tratava de homicídio. Na segunda-feira (27) durante a oitiva de duas suspeitas elas acabaram por confessar a prática de homicídio contra o idoso alegando que foram até a casa da vítima para pedir dinheiro, porém, segundo a adolescente e autora, a vítima teria tentado abusar sexualmente delas.

Conforme as declarações das investigadas, no intuito de vingar-se da vítima pela tentativa de abuso, convenceram o idoso a ir até o quarto onde ele se deitou, momento em que a autora colocou um cobertor sobre o rosto da vítima enquanto a adolescente pegou um cinto e passou pelo pescoço, amarrando-o na cabeceira da cama e matando-o por asfixia. A autora foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado e a adolescente irá responder a ato infracional análogo ao crime.