Polícia Civil elucida roubo em menos de 24 horas, em Campo Grande

Nesta quarta-feira, 31/05, a Polícia Civil, por intermédio da DERF – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, após diversas diligências, obteve êxito em identificar, localizar e capturar os responsáveis por um roubo ocorrido na data de ontem, em Campo Grande-MS.

Após o registro da ocorrência, foram iniciadas as investigações, sendo informado que dois indivíduos teriam subtraído um aparelho de telefone celular e efetuado golpes de faca contra a vítima, ocasionando-lhe uma grave lesão em sua mão. A vítima foi encaminhada à Santa Casa, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico.

Em menos de 24 horas após o crime, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender os dois criminosos, sendo L.G.S (30 anos de idade) e J.A. (34 anos de idade), que confessaram a prática do delito. Com eles foi encontrado o aparelho celular da vítima e a faca utilizada para ferir a vítima.

Em sua oitiva, a vítima contou que teria ido até a região da rodoviária antiga com a intenção de adquirir drogas para um amigo, sendo que enquanto negociava a compra dos entorpecentes, os dois criminosos teriam subtraído o seu aparelho celular e o lesionado.

Ambos os criminosos foram autuados em flagrante pela prática do delito de roubo qualificado pela lesão grave, conforme dispõe o artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal, com pena máxima de dezoito anos de reclusão.