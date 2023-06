Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prende suspeitos de furto cometido na zona rural de Novo Horizonte do Sul

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais –SIG da Delegacia de Ivinhema, nesta quinta-feira, 08/06, e a Policia Militar, em ação conjunta, prenderam um homem de 18 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, suspeitos de furtarem 50 sacos de sal mineral, avaliados em R$ 2,5 mil, de uma propriedade rural, na cidade de Novo Horizonte do Sul-MS. As diligências se iniciaram, após a vítima registrar o boletim de ocorrência notificando o furto em sua propriedade.

De pronto, policias militares, com apoio de equipes da SIG de Ivinhema, identificaram os suspeitos, conseguindo realizar as respectivas capturas. Durante as diligências, os suspeitos confessaram o crime, sendo possível recuperar os objetos furtados, que já foram entregues à vitima.

O investigado, maior de idade, responderá pelos crimes de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e corrupção de menores, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análoga ao crime de furto, com a mesma qualificadora.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.