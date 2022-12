A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Japorã entregou, na última sexta-feira (16), presentes de natal para mais de 100 crianças do Distrito de Jacareí. A delegada e a escrivã lotadas na unidade, com apoio dos agentes de saúde responsáveis pelo Distrito, realizaram a entrega de presentes de Natal e doces para mais de 100 crianças. Os brinquedos foram adquiridos pela Autoridade Policial e a ação foi organizada com a colaboração da Secretaria de Saúde do Município de Japorã. Todas as crianças entre 0 e 10 anos residentes no núcleo urbano do Distrito de Jacareí foram contempladas pela ação, que visava aproximar a Polícia Civil da comunidade japoraense.