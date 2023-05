Polícia Civil esclarece crime ambiental e identifica autor em Taquarussu

Na manhã desta quarta-feira, 10/05, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu-MS, esclareceu crime ambiental noticiado na última segunda-feira, 08/05, identificando o autor do delito.

Inicialmente, chegou ao conhecimento da Unidade Policial que algumas plantas ornamentais localizadas em uma Praça Municipal haviam sido furadas no tronco e injetadas em seu interior um líquido que estava fazendo com que todas morressem.

De imediato, foram realizadas diligências visando a elucidação do delito, que culminaram na identificação do autor, oportunidade em que este confessou a prática do crime ambiental, afirmando que, durante a madrugada, em posse de uma furadeira, furou todas as plantas ornamentais e injetou nestas um herbicida para eliminá-las.

Na ocasião, ainda foi encontrado em posse do autor a broca da furadeira utilizada, que apresentava vestígios de madeira.

Finalizado os trabalhos investigativos, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário.