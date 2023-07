Polícia Civil esclarece furto, identifica o autor, recupera bem subtraído e identifica o receptador em Três Lagoas

A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira, 20/07, as investigações de um furto de uma bicicleta elétrica ocorrido no dia 02/07, no município de Três Lagoas-MS. As investigações foram conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia da cidade.

Conforme fatos registrados na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, no dia 02/07/2023, a vítima, um homem de 41 de anos, alegou ter estacionado sua bicicleta elétrica de cor roxa, avaliada em R$ 5 mil, na praça do bairro Jardim Alvorada. Depois de 15 minutos notou que haviam subtraído seu bem.

Ainda no local do furto, a vítima soube por testemunhas não identificadas que o autor seria um homem conhecido por “Maõzinha”. Posteriormente, os investigadores tiveram conhecimento de que “Mãozinha” teria vendido a bicicleta furtada a um indivíduo, com alcunha “Mané”, morador no bairro São João.

“Mané, de 51 anos, foi preso em flagrante dia 18/07/2023, pelo crime de tráfico de drogas. Diante das informações recebidas, os policiais civis foram até a casa de “Mané”, e em contato com o enteado dele, que mora em casa separada, nos fundos do imóvel, franqueou o acesso à residência, alegando que existia sim uma bicicleta elétrica de cor roxa na residência de “Mané”.

Os agentes então checaram o número de série do veículo e constataram que se tratava do bem furtado. No imóvel estava uma mulher de 27 anos, que afirmou que ganhou a bicicleta de presente de “Mané”.

O bem furtado foi apreendido e restituído ao verdadeiro proprietário.